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Новости. Общество
09:46, 19 Декабря 2018
фото: "ПКС-Тепловые сети"

Котельную на Зареке модернизируют

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"ПКС-Тепловые сети" модернизирует котельную на улице Ригачина в рамках инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения Петрозаводска.

Котельная на Ригачина была построена в 80-х годах прошлого века, она отапливает микрорайон Зарека.

В 2006 году котельная была переведена на газ без замены оборудования.

В этом году "РКС-Петрозаводск" разработали проектно-сметную документацию по модернизации котельной, уже куплена часть оборудования, недавно в котельную доставили три новых котла.

Проект рассчитан на два года. В 2019 году в межотопительный сезон запланированы работы по монтажу нового оборудования и демонтажу старого, в том числе насосов. АО "ПКС-Тепловые сети" продолжат работы по автоматизации, в первую очередь, установят автоматическую систему химводоподготовки. Будут установлены и блоки для повышения давления в горелках, стабилизаторы давления газа, в котельной появятся новые шкафы управления.

Благодаря модернизации оборудования, котельная при необходимости сможет выдерживать дополнительные нагрузки, что способствует увеличению надежности теплоснабжения микрорайона.

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