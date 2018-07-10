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Новости. Общество
19:40, 10 Июля 2018

Ковальчук впервые заговорила о смерти Жанны Фриске

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Накануне — в день рождения Жанны Фриске — друзья и члены семьи певицы поделились воспоминаниями об артистке.

Юлия Ковальчук, ранее никогда не комментировавшая тему смерти лучшей подруги, поделилась в этот день откровенным письмом, обращённым к певице.

"С днём рождения, наша любимая девочка, — написала Ковальчук. — Я принципиально не хожу ни на какие программы, не даю комментариев и никак не ворошу память о тебе, кроме как в своём сердце и с людьми, которые искренне тебя любят! У меня тысяча наших фотографий, и на каждой из них от тебя веет божественным теплом и женской мудростью. Пытаюсь до сих пор у тебя чему-то учиться, потому что ты — энциклопедия... И ты уж точно больше нас всех знаешь о мире в сердце и в голове... Люблю!"

Как пишет life: а вот Дмитрий Шепелев, бывший возлюбленный Жанны и отец её ребёнка Платона, никак не отреагировал на дату. В отличие от её сестры. "С днём рождения, моя маленькая!" — написала Наталья под портретом Жанны в "Инстаграме".

Поделился историей из жизни Фриске и её отец Владимир Копылов. Он вспомнил о том, что в 16 лет Жанна стала главной героиней клипа Сергея Васюты на песню "Босоногая девчонка".

Будущая звезда снялась в видео в подвенечном наряде, что, по мнению отца, сыграло свою роль в том, что дочь так ни разу и не вышла замуж. "А ведь говорят, что нельзя до свадьбы надевать подвенечное платье, — это плохая примета. Вроде как до своей настоящей свадьбы не доживёшь. Может, это в какой-то мере сыграло роковую роль", — рассказал Владимир.

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