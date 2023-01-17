«Ковид еще не закончился»: Минздрав Карелии объяснил, как работает детское отделение Медвежьегорской ЦРБ

В Минздраве Карелии объяснили пользователям соцсетей, обсуждающим условия оказания медпомощи детям в Медвежьегорской ЦРБ, как и где проходит лечение маленьких пациентов.

В социальных сетях пользователи устроили обсуждения по поводу условий оказания медицинской помощи детям в Медвежьегорской районной больнице, сообщив, что маленькие пациенты вынуждены проходить лечение в хирургическом отделении, а не в детском, которое во время эпидемии коронавируса было отдано для инфекционных больных.

Минздрав объяснил взволнованным интернет-пользователям, что эпидемия коронавируса еще не завершилась.

«В инфекционном отделении по-прежнему лечатся пациенты с коронавирусом, в том числе из соседнего Пудожского района, в настоящее время оно заполнено на 70%», - сообщили в ведомстве.

По информации министерства здравоохранения, сегодня в Медвежьегорской ЦРБ в хирургическом отделении в двух отдельных палатах развёрнуты койки педиатрического профиля. В 2021 году в этих помещениях был выполнен косметический ремонт. В этом году в отремонтированном помещении для детей обустроена отдельная санитарная комната. В каждой палате – кровати для детей и взрослых, осуществляющих уход за ними. Есть бойлеры, чайники.

«В настоящее время, в зимний период, отмечается рост заболеваемости среди детей, поэтому развернуты дополнительные койки, выделены дополнительные палаты», - объяснили в Минздраве. - С улучшением эпидобстановки детское отделение займет «свои» помещения после их капитального ремонта, обновления мебели и медицинского оборудования».