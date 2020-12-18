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Ковид-центр в Петрозаводске получил 1 млн рублей

Новости. Общество
16:14, 19 Декабря 2020
фото: Республика Карелии/vk.com/gov_karelia_ru
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Республиканский центр паллиативной помощи, временно перепрофилированный под ковидный стационар, получил 1 млн рублей от предприятия "Петрозаводскмаш".

Об этом сообщается в официальной паблике правительства Карелии.

Выделанные средства пойдут на укрепление материально-технической базы. В Центре планируют закупить аппараты для приготовления дезрастворов и дистиллированной воды для концентраторов кислорода, обустроить красные зоны и оснастят их необходимым оборудованием.

Ранее сообщалось, что более 3,3 млрд рублей планируют вложить в модернизацию первичного звена здравоохранения Карелии.

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