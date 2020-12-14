Более 3,3 млрд рублей планируют вложить в модернизацию первичного звена здравоохранения Карелии

Минздравом Карелии разработана региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Карелия" на 2021-2025 годы.

По сообщению ведомства, в рамках программы, которая рассчитана на 5 лет, предусмотрено строительство 67 объектов здравоохранения, замена 64 ветхих фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, реконструкция и капитальный ремонт 92 поликлиник, ФАПов и амбулаторий.

В течение пяти лет планируется дооснащение и переоснащение медицинских организаций 1055 единицами лечебно-диагностического оборудования в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи, а также 246 единицами автомобильного санитарного транспорта.

На реализацию мероприятий программы в 2021-2025 годах из консолидированного бюджета будет направлено более 3,3 млрд рублей.

Ранее в Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне.