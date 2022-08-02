Ковид возвращается: масочный режим могут ввести в регионах с высокой заболеваемостью

Роспотребнадзор рекомендовал ввести масочный режим для регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом.

Роспотребнадзор рекомендует ношение масок в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей, пишет ТАСС.

«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы). Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

Почти 49% выявленных случаев в России приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, добавили в ведомстве.

«Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область», — отметили в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, заражение субвариантами штамма коронавируса «омикрон» BA.4 и BA.5 может быть опасным для тех, кто не привит, не переболел ковидом ранее, а также для лиц из групп риска.

«Превалирующие на сегодняшний день субварианты BA.4/BA.5 штамма „омикрон“ отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением. Вместе с тем заражение такими штаммами может представлять опасность для не привитых от коронавируса и не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания», — говорится в сообщении.

По итогам 32-й недели в РФ зарегистрировали 175 680 случаев заболевания. Показатель заболеваемости — 119,71 на 100 тыс. человек. Это на 49,2% выше, чем на прошлой неделе. Как отметили в пресс-службе ведомства, превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировали в 18 регионах страны.