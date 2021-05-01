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«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности

Новости. Общество
16:37, 02 Мая 2021
фото: © Виктор Драчев/ТАСС
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По количеству умерших на тысячу жителей республика откатилась к показателям «нулевых».

В середине апреля Росстат обнародовал данные о смертности в Карелии за два первых месяца нынешнего года. Согласно этим данным, количество умерших в республике составило 2265 человек, или на 727 человек больше, чем за январь-февраль 2020 года. В пересчете на тысячу жителей показатель смертности в регионе достиг 23 и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос в 1,5 раза. Замечу, что таких показателей в Карелии не было, как минимум, последние лет двадцать, и очевидно, что резкий рост смертности связан с эпидемией коронавируса, хотя официальное количество умерших в республике от ковида значительно ниже.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Максим Лобанов
2021-05-02 17:48:12
Сейчас хоть под машину попади скажу ковидом скосило!
Сеня
2021-05-02 16:52:57
Та и без ковида смертность с каждым годом увеличивается , уровень жизни падает , в стране безнадёга и развал хм .
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