«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности

По количеству умерших на тысячу жителей республика откатилась к показателям «нулевых».

В середине апреля Росстат обнародовал данные о смертности в Карелии за два первых месяца нынешнего года. Согласно этим данным, количество умерших в республике составило 2265 человек, или на 727 человек больше, чем за январь-февраль 2020 года. В пересчете на тысячу жителей показатель смертности в регионе достиг 23 и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос в 1,5 раза. Замечу, что таких показателей в Карелии не было, как минимум, последние лет двадцать, и очевидно, что резкий рост смертности связан с эпидемией коронавируса, хотя официальное количество умерших в республике от ковида значительно ниже.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.