Коза с гусями и утками погибли на пожаре в Карелии

В селе Вешкелица в сарае сгорели животные, сообщил паблик пожарных спасателей по Суоярвскому району.

Пожар произошел в два часа ночи в селе Вешкелица на улице Каменистая. Загорелась хозяйственная постройка, в котором содержали мелкий рогатый скот и птиц.



© ОНД и ПР по Суоярвскому району

Для ликвидации пожара были привлечены члены добровольной пожарной дружины села Вешкелица, дежурные караулы пожарной части Суоярви и поселка Эссойла.







© ОНД и ПР по Суоярвскому району

На пожаре погибла коза, семь гусей и четыре утки. Спасти удалось семь индюков, 30 куриц и цыплят, пишет паблик отдела надзорной деятельности Суоярвского района.



© ОНД и ПР по Суоярвскому району

Возгорание произошло из-за аварийной электропроводки внутри сарая, сообщаеться в паблике.