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Коза с гусями и утками погибли на пожаре в Карелии

Новости. Общество
10:06, 30 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В селе Вешкелица в сарае сгорели животные, сообщил паблик пожарных спасателей по Суоярвскому району.

Пожар произошел в два часа ночи в селе Вешкелица на улице Каменистая. Загорелась хозяйственная постройка, в котором содержали мелкий рогатый скот и птиц.


© ОНД и ПР по Суоярвскому району

Для ликвидации пожара были привлечены члены добровольной пожарной дружины села Вешкелица, дежурные караулы пожарной части Суоярви и  поселка Эссойла.




© ОНД и ПР по Суоярвскому району
На пожаре погибла коза, семь гусей и четыре утки. Спасти удалось семь индюков, 30 куриц и цыплят, пишет паблик отдела надзорной деятельности Суоярвского района.


© ОНД и ПР по Суоярвскому району

Возгорание произошло из-за аварийной электропроводки внутри сарая, сообщаеться в паблике.

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