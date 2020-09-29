Коза с гусями и утками погибли на пожаре в Карелии

В селе Вешкелица в сарае сгорели животные, сообщил паблик пожарных спасателей по Суоярвскому району.
Пожар произошел в два часа ночи в селе Вешкелица на улице Каменистая. Загорелась хозяйственная постройка, в котором содержали мелкий рогатый скот и птиц.
Для ликвидации пожара были привлечены члены добровольной пожарной дружины села Вешкелица, дежурные караулы пожарной части Суоярви и поселка Эссойла.пишет паблик отдела надзорной деятельности Суоярвского района.
Возгорание произошло из-за аварийной электропроводки внутри сарая, сообщаеться в паблике.
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