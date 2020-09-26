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Козы и лошадь гуляют по Петрозаводску (ФОТО)

Новости. Общество
15:47, 27 Сентября 2020
фото: Читателей "Столицы на Онего"
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Животные пасутся на газонах на Древлянке.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото животных, гуляющих рядом с пятиэтажными домами на Лососинском шоссе. Пешеходную дорожку с жителями микрорайона делят две козы и лошадь.

"Хотели подоить коз, но не успели", - смеются жители Древлянки, наблюдавшие за прогулками животных.

Напомним, в конце мая по Петрозаводску гулял лось. Сначала он был замечен на улице Ригачина, а затем - на площади Кирова. Охотоведы вывезли обессиленное животное в лес, где оно умерло.

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Комментарии

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zanoza
2020-09-27 16:16:04
Очень мило :)
Гость
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