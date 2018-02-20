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Новости. Политика
12:40, 20 Февраля 2018

КПРФ и Грудинин внесут законопроекты о национализации и прогрессивном налоге

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Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что в партии подготовлены новые законопроекты, которые будут в ближайшее время внесены на рассмотрение Госдумы

"Мы уже сегодня будем рассматривать проект закона о национализации и проект закона о прогрессивной шкале налогообложения. Эти документы соответствуют программе партии. Мы настойчиво предлагаем превратить избирательную кампанию в конструктивный разговор о развитии нашей страны", – отметил Новиков во время пресс-конференции.

Как пишет "ФедералПресс", на пресс-конференции адвокат КПРФ Ирина Филатова заявила, что федеральные телеканалы нарушают избирательное законодательство, в том числе из-за ангажированных атак на Грудинина.

"Менее чем за месяц было отправлено 24 жалобы от нашей партии и 39 от нашего кандидата в ЦИК. Рассмотрение первой жалобы началось спустя 20 дней после ее подачи", - заявила адвокат.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2018-02-20 20:02:06
Воровать надо меньше и за бугор деньги переводить и вкладываться в чужую экономику , помогать не зная кому Вся Европа живёт без нефти , газа и металлов и ничего . Тоже самое Белоруссия живёт и процветает, там олигархов нет и чиновники вменяемые , дети и жёны за границей не живут и не учатся. Остальное всё демагогия, Всё у Грудинина получится.
Zim
2018-02-20 18:39:24
О ГРУдиннине:
Повышение пенсий и МРОТ ничем не обеспечено, что означает серьезный разгон инфляции. Бюджет просто не справится с такой социальной справедливостью. Когда зарплаты искусственно растут быстрее самой экономики, формируется недолговечная пирамида.
работодателю станет просто невыгодно содержать часть работников (вырастет безработица), а сохранившим работу придется работать за двоих

Пенсионеров ущемляют не потому, что правительство плохое, а потому, что мало трудоспособного населения. Потомки не могут обеспечить своих родителей, бабушек и дедушек»

Достаточно сказать, что коммунистический кандидат откровенно сочувственно относится к планам Северной Кореи создать ядерное оружие и хочет, чтобы Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Грудинин предлагает снизить тарифы естественных монополий, а также цены на лекарства административными мерами. Но такие благие цели приведут лишь к тому, что денег на ремонт и модернизацию ЖКХ и транспорта не будет, инфраструктура будет хиреть, производство российских лекарств вымрет и многие лекарства окажутся в дефиците.

Грудинин предлагает потратить все резервы страны (ФНБ) на инвестиции и ограничить доступ иностранного капитала к российскому рынку, а также выйти из ВТО. Это грозит полной финансовой и экономической изоляцией России, которой придется вариться в собственном коммунистическом соку.
«Потратить резервы страны – дело нехитрое, а вот наполнить их – это уже проблема, и нужно было осветить этот момент. Сейчас правительство и так тратит деньги ФНБ исключительно на поддержку экономики, инфраструктуру и соцобеспечение, – отмечает Кокорева. – Ограничивать доступ иностранного капитала глупо, чужие деньги еще никому не мешали. Если иностранцы инвестируют в нашу экономику – это, наоборот, плюс».

«Колоссальный объем неконтролируемых инвестиций, вкладываемых неизвестно во что и куда и с непонятными целями, раскрутит другие крайне негативные механизмы, в том числе инфляцию», – говорит Несветов. Может появиться также много вариантов различных диспропорций. Как, например, в советское время, когда шло бурное развитие промышленности в ущерб потребительским товарам. «Российская экономика структурно находится в стагнации. Поэтому добиться роста простым вливанием неконтролируемых средств в экономику без изменения ее структурной составляющей невозможно», – говорит Несветов.
«Видны принципы социалистического дирижизма в огромном количестве. Это и снижение ручным способом банковских процентов, и принудительные внутренние инвестиции, и частичный контроль за ценами. Все это разрушение рыночных механизмов», – говорит Несветов.
Реализация на практике такой программы приведет к полному хаосу в стране. «Если мы начнем резко строить коммунизм на капитализме, это будет стресс для экономики и людей, особенно в период кризиса. Подобные изменения должны реализовываться десятилетиями, плавно и безболезненно, а еще одна Октябрьская революция просто уничтожит экономику страны», – уверена Анна Кокорева.

Его личный опыт и представления об экономике, как мне казалось, отличаются от представленных в программе. Но раз он идет от КПРФ, то очевидно, что рыночную экономическую программу он представить и не мог»
Программа непродуманная, выглядит как список лозунгов, рассчитана на простого обывателя или пожилых людей, которые даже не будут задумываться, как, зачем и когда. Реальные шаги и конкретные меры не расписаны. Сделать хорошо всем сразу невозможно, все равно чьи-то интересы будут страдать»,



Только две (из 20) позиции кажутся Несветову здравыми: все, что касается повышения качества государственного управления, а также внедрения серьезных политических и законодательных механизмов, которые должны обеспечить контроль над всеми ветвями власти и властными полномочиями, начиная с президента и заканчивая судами.
Zim
2018-02-20 18:15:35
Утверждение: «Государственную собственность в бизнесе и промышленности нужно увеличить», высшая степень согласия: Россия – 23% опрошенных, Украина – 25%, Бразилия – 18,2%, Германия – 4,1%, США – 2,3%.

И где лучше живут?
Zim
2018-02-20 18:12:34
Юкос национализировали, Башнефть национализировали, сейчас Магнит национализировали, зачем еще закон нужен?
petronik
2018-02-20 17:29:36
Основной их закон: "Отнять и поделить",
Неравнодушный
2018-02-20 18:22:57
Petronik, согласен. Декоммунизацию надо было вовремя проводить. Теперь уж поезд ушёл...
Американец
2018-02-20 17:09:48
а как же турецкая клубника?
Гарик
2018-02-20 16:01:25
кир Молодец , сразу смекнул с кем быть . С ним и с ФСБ и всё будет зашибись )))) Едросы и америкосы просто отдыхают )))
Тамара
2018-02-20 16:01:23
Конечно, хотелось бы иметь мудрого и умного Президента,как Грудинин П.Н., но кто ж ему даст-то прорваться? Да и коррупцию победить уже трудно,прогнило всё и вся.... продвинутые люди уже давно уехали из этого болота, чиновники и их дети тоже всё за границей держат,воруют и вывозят,это тоже очевидно...,но что-то надо делать...ведь многим уже осточертело "гламурное быдло" и быдло ,воспитанное этим режимом....перемен пока не видно....
Беня
2018-02-20 16:00:19
Если прогрессивка еще ладно, куда ни шло, то национализация это уже не фиги воробьям показывать. Тут можно неожиданно оказаться трагическим героем. Чегой-то коммунисты-грудиницы раздухарилися-то?
Я не говорю шо эти две идеи мне не нравятся, я намекаю на слабо. У коммунистов уже был шанс, но они сдрейфили.
кир
2018-02-20 15:27:52
Взгляд со стороны. Ваш кандидат - это разработка ФСБ. Неизвестно, с какой целью?
Andrey+
2018-02-20 16:47:08
кир, национализация ресурсодобывающих предприятий - стратегический вопрос выживания социальной сферы страны! Вам по-фамильно назвать экс сотрудников ФСБ, которые после отставки стали владеть ресурсодобывающими предприятиями в Карелии?! Не стыдно говорить ложь?!
YellowSubmarine
2018-02-20 16:53:20
Ув. Andrey+, не надо кипятиться, чел просто недостаточно проинформирован. То, что все мы в ж... не понятно только ленивому и малограмотному.
Извините!!!
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