КПРФ и Грудинин внесут законопроекты о национализации и прогрессивном налоге

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что в партии подготовлены новые законопроекты, которые будут в ближайшее время внесены на рассмотрение Госдумы

"Мы уже сегодня будем рассматривать проект закона о национализации и проект закона о прогрессивной шкале налогообложения. Эти документы соответствуют программе партии. Мы настойчиво предлагаем превратить избирательную кампанию в конструктивный разговор о развитии нашей страны", – отметил Новиков во время пресс-конференции.

Как пишет "ФедералПресс", на пресс-конференции адвокат КПРФ Ирина Филатова заявила, что федеральные телеканалы нарушают избирательное законодательство, в том числе из-за ангажированных атак на Грудинина.

"Менее чем за месяц было отправлено 24 жалобы от нашей партии и 39 от нашего кандидата в ЦИК. Рассмотрение первой жалобы началось спустя 20 дней после ее подачи", - заявила адвокат.