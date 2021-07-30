КПРФ обжаловала в суде снятие с выборов в Госдуму Павла Грудинина

КПРФ подала в Верховный суд России жалобу по поводу снятия с выборов в Госдуму директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Как заявили в КПРФ, в жалобе отмечается, что поводом для исключения Павла Грудинина из федерального списка кандидатов послужило «письмо заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина, в котором сделан вывод об обладании Грудининым акциями иностранной компании» (Bontro Ltd). В основу его вывода легли два нотариально заверенных документа на английском языке, не легализованные в РФ и не имеющие юридической силы на ее территории. Источник сведений тоже заслуживает отдельного упоминания: данные прокуратурой были получены от «Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед», которая реестродержателем Bontro Ltd не являлась и сведениями о владельцах не обладала».

«Информация, предоставленная Генеральной прокуратурой Российской Федерации, о том, что Павел Грудинин владеет 16 667 акциями Bontro ltd, противоречит имеющимся официальным материалам из налоговых органов, получена с нарушением установленного порядка, требует проверки и не может быть признана достоверной», отмечается в заявлении компартии.

Решение по данному исковому заявлению, согласно закону, можно ожидать в течение пятидневного срока, если не потребуется дополнительных проверок, - пояснила юрист КПРФ Ирина Филатова, - Максимальный срок может потребоваться в количестве 10 дней.

Даже с учётом возможной апелляции остается время для того, чтобы успеть вернуть Грудинина в избирательные списки КПРФ, пояснила юрист.

Напомним, ранее Центризбирком России принял решение об исключении директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму.



В сообщении ЦИК указывалось, что решение принято «на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами».

В защиту Павла Грудинина выступил лидер партии Геннадий Зюганов. Во время заседания в ЦИК Зюганов сказал, что в КПРФ категорически не согласны с попытками исключить Павла Грудинина из списка.

Позднее Зюганов назвал случившееся «политической местью» и «политической расправой».



Зюганов заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд РФ на решение Центризбиркома. Он также добавил, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ намерена подать иск и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).