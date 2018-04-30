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Новости. Общество
16:14, 30 Апреля 2018

КПРФ приглашает жителей Карелии на первомайскую демонстрацию

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Шествие в честь праздника весны и труда состоится 1 мая в Петрозаводске.

"Первомай – это великий праздник единения всех, кто умом, талантом и трудом создает главные ценности на земле. И пусть он будет символом нашей взаимной поддержки и общей борьбы за достойное настоящее и лучшее будущее". 

Сбор участников демонстрации состоится 1 мая с 12.00 до 12.30 на площади Ленина, а с 12.30 колонна двинется по проспекту Карла Маркса на площадь Кирова, где состоится праздничный митинг в честь Международного дня солидарности трудящихся.

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Комментарии

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Миша
2018-04-30 17:58:16
Помню ,в былые 60-ые,собирали тоже на демонстрацию 1 мая,весело было, с бутылочкой(маленькой) в кармане, как -то и желание было и общение....,сейчас всё по-другому и салют за миллион не радует....когда понимаешь как разворовывают страну....
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