КПРФ приглашает жителей Карелии на первомайскую демонстрацию

Шествие в честь праздника весны и труда состоится 1 мая в Петрозаводске.

"Первомай – это великий праздник единения всех, кто умом, талантом и трудом создает главные ценности на земле. И пусть он будет символом нашей взаимной поддержки и общей борьбы за достойное настоящее и лучшее будущее".

Сбор участников демонстрации состоится 1 мая с 12.00 до 12.30 на площади Ленина, а с 12.30 колонна двинется по проспекту Карла Маркса на площадь Кирова, где состоится праздничный митинг в честь Международного дня солидарности трудящихся.