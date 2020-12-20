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КПРФ в Карелии начинает сбор подписей против дистанционного обучения в школах и вузах

Новости. Общество
11:19, 21 Декабря 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Карельские коммунисты выступили с требованием отменить дистант в школах, колледжах и вузах, поскольку эта форма обучения негативно сказывается на жизни детей и подростков, а также на качестве их образования.

Бюро карельского республиканского комитета КПРФ объявило сбор подписей против дистанционного образования. Коммунисты утверждают, что эта форма обучения может сохраниться и после завершения периода пандемии, несмотря на ее негативное влияние на качество образования.

"Глава Карелии Артур Парфенчиков своим распоряжением отправил школьников и студентов республики на дистант, фактически лишив наших детей права на получение всестороннего качественного образования. И хотя власти республики говорят, что это временная мера, все мы понимаем – делается очередной шаг к тому, чтобы укрепить и распространить эту форму обучения навсегда. В Госдуму уже внесли законопроект, чтобы оставить нашим детям дистант даже тогда, когда закончится эпидемия коронавируса. Рассмотрение закона отложили по требованию депутатов от КПРФ", - говорится в заявлении, размещенном в паблике КПРФ.

Авторы обращения утверждают, что дистант ущемляет интересы учеников из глубинки, где отсустствует Интернет, а также вредит здоровью учеников.

"Дистант- это не учеба! Дистанционное обучение не позволяет усвоить материал даже тем, у кого есть компьютеры и выход в Интернет. А в карельских деревнях у многих нет ни того, ни другого. Сейчас дети лишены образования как такового, а значит, – лишены будущего! Дистант – это нарушение всех санитарно-эпидемиологических норм, это прямой вред здоровью наших детей, которые вынуждены проводить за компьютером целый день, вместо того, чтобы вести активный образ жизни и заниматься спортом. Дистант лишает школьников детства, потому что изолирует детей друг от друга. Ничто не заменит живого общения со сверстниками и педагогами", - гласит текст заявления коммунистов.

КПРФ начинает сбор подписей против дистанционного образования в Карелии и будет требовать от главы республики Артура Парфенчикова и правительства отменить дистант и вернуться к очной форме обучения в школах, колледжах и вузах.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-12-21 13:38:28
Чем больше в стране нищих и маргиналов, тем популярнее коммунистическая идеология. Состоятельные и состоявшиеся Маркса не читают.
Горожанин
2020-12-21 14:29:19
Неравнодушный, еще как читают! Потому и состоявшиеся.
Изя
2020-12-21 13:34:59
Кроме сбора подписей У КПРФ методов воздействия , в головах , уже не осталось ???????? :) Тихие какие то комуняки пошли . а может и хитрые :)
кир
2020-12-21 13:24:07
Дети войны - очередной повод самобытным вытянуть халявные деньги из Москвы. :)
Света
2020-12-21 12:48:08
Опять ерундой занимаются!
Подключитесь и соберите подарки :нищим слоям и инвалидам с престарелыми, тут наверху статья про это!
Бюджет КПРФ приличный,миллиарды, попроситепапу Зю парочку миллионов для тех,кто строил то, что сейчас разворовали,ведь ЕР же не будет помогать, это очевидно !?!
Горожанин
2020-12-21 14:31:51
Света, что за бред про бюджет КПРФ? С другой партией не перепутала, сейчас не КПРФ у власти. Только членские взносы, а миллионеров в КПРФ нет! Глупости писать не надо.
Сандари
2020-12-21 15:20:00
Горожанин, ну чего ж нет в каждой избирательной компании в списке КПРФ десяток-другой миллионеров
zanoza
2020-12-21 12:37:09
Не та уже КПРФ, однако. К чему эти популистские меры, очков уже себе набрать вряд ли получится.
Горожанин
2020-12-21 14:35:44
zanoza, я тоже вначале так подумл. А ведь "удаленка" - хороший способ "оптимизировать" образование по затратам! И никудышный способ обучения, пригодный лишь как временная мера. Поэтому актуальная инициатива КПРФ...
User
2020-12-21 11:29:38
 Пусть сначала за провал референдума о пенсионном ограблении ответят!
кир
2020-12-21 11:58:57
User, за халявой в другой город уехал. Как ранее твои предки из Канады в Россию рванули за халявой. Тебе светит и второе повышение пенсионного возраста.
однозначно
2020-12-21 11:40:28
User, сесурити, тебе все равно пенсия не светит, ибо зряплату в конвертах получаешь. Не отвлекайся от охраны вверенного тебе объекта. И форму охранника постирай.
Zim
2020-12-21 11:28:58
Невежество, против несправедливости, кто победит?
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