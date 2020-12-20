КПРФ в Карелии начинает сбор подписей против дистанционного обучения в школах и вузах

Карельские коммунисты выступили с требованием отменить дистант в школах, колледжах и вузах, поскольку эта форма обучения негативно сказывается на жизни детей и подростков, а также на качестве их образования.

Бюро карельского республиканского комитета КПРФ объявило сбор подписей против дистанционного образования. Коммунисты утверждают, что эта форма обучения может сохраниться и после завершения периода пандемии, несмотря на ее негативное влияние на качество образования.

"Глава Карелии Артур Парфенчиков своим распоряжением отправил школьников и студентов республики на дистант, фактически лишив наших детей права на получение всестороннего качественного образования. И хотя власти республики говорят, что это временная мера, все мы понимаем – делается очередной шаг к тому, чтобы укрепить и распространить эту форму обучения навсегда. В Госдуму уже внесли законопроект, чтобы оставить нашим детям дистант даже тогда, когда закончится эпидемия коронавируса. Рассмотрение закона отложили по требованию депутатов от КПРФ", - говорится в заявлении, размещенном в паблике КПРФ.

Авторы обращения утверждают, что дистант ущемляет интересы учеников из глубинки, где отсустствует Интернет, а также вредит здоровью учеников.

"Дистант- это не учеба! Дистанционное обучение не позволяет усвоить материал даже тем, у кого есть компьютеры и выход в Интернет. А в карельских деревнях у многих нет ни того, ни другого. Сейчас дети лишены образования как такового, а значит, – лишены будущего! Дистант – это нарушение всех санитарно-эпидемиологических норм, это прямой вред здоровью наших детей, которые вынуждены проводить за компьютером целый день, вместо того, чтобы вести активный образ жизни и заниматься спортом. Дистант лишает школьников детства, потому что изолирует детей друг от друга. Ничто не заменит живого общения со сверстниками и педагогами", - гласит текст заявления коммунистов.

КПРФ начинает сбор подписей против дистанционного образования в Карелии и будет требовать от главы республики Артура Парфенчикова и правительства отменить дистант и вернуться к очной форме обучения в школах, колледжах и вузах.



