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КПРФ в Карелии призывает голосовать против поправок в Конституцию

Новости. Политика
13:35, 15 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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КПРФ стала единственной парламентской политической силой, которая публично выступила против поправок, предполагающих "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов рассказал о том, почему необходимо участвовать в голосовании по изменению Конституции, и сказать поправкам категорическое "Нет!".

На прошлой неделе центральный комитет КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию в нынешнем виде. Этому предшествовало обсуждение позиции в региональных отделениях партии. Таким образом, КПРФ стала единственной парламентской политической силой, которая публично выступила против поправок, предполагающих "обнуление" президентских сроков Владимира Путина (то есть возможности для него еще дважды подряд баллотироваться на должность президента, если Конституцию изменят).

О том, почему коммунисты пойдут голосовать против и призывают всех своих сторонников сказать категорическое "Нет!" изменениям в Конституцию, поговорили с лидером КПРФ в Карелии, депутатом Заксобрания Евгением Ульяновым.

Интервью с Евгением Ульяновым читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-15 14:45:27
Пофиг на большевиков. Народ голосует за поправки, ибо
Сеня
2020-06-15 15:34:31
новый, не БОЛЬШЕВИКОВ, а нынешних псевдокоммуняк .Это две разные вещи
zanoza
2020-06-15 15:13:15
новый, знаем мы как народ "проголосует" за поправки, как всегда "нарисуют" голоса. А к КПРФ надо бы в этот важный момент прислушаться, хотя это не про тебя, ты тут лизун при власти.
Ткачев
2020-06-15 14:38:01
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС. Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

А нам?
Хрен вам, расходитесь по домам.
zanoza
2020-06-15 15:14:03
Ткачев, а за пряник ты готов голосовать "За"? :)
елпидифор
2020-06-15 15:01:20
Ткачев, неужели эта популистская как никогда "раздача слонов" у вас вызвала зависть?
Ткачев
2020-06-15 15:09:36
елпидифор, Нет, это тонкий сарказм. Мы, тру-коммунисты, против хождения по выборам и участия в голосовалках, устраиваемых буржуями. Мы против придания легитимности диктатуре буржуазии. Аминь.
кир
2020-06-15 14:29:34
миша-гриша, вы надоели, политологи-бездельники.
Беня
2020-06-15 14:23:59
Следовательно коммунисты, точнее КПРФ, за колониальную конституцию. Мило :)
zanoza
2020-06-15 15:06:51
Беня, мило не мило, но обнуления допускать тоже нельзя.
Сеня
2020-06-15 15:35:06
zanoza, обнуление будет, вы как обезьяны одно и тоже повторяете. На большее ума нет
елпидифор
2020-06-15 14:06:49
Типичная коммунистическая профанация, суть которой - с повеления свыше показать свою "непримиримую" оппозиционность. Не исключаю, что партийцев - в порядке партийной дисциплины, как и бюджетников, попросят проголосовать в первые дни всенародного волеизъявления. Чтоб подсчитывать голоса легче было.
миша
2020-06-15 13:55:25
Ну хоть у кого то есть своя позиция. А то надоели эти, которые всегда "одобрямс", типа Сени.
Серж
2020-06-15 13:50:54
Эх , Ульянов -Ульянов , слабаватенько как то работаешь . Посмотри на ком-ста Бондаренко ( Самара ) любо дорого посмотреть , человек !!! В Карелии на кого смотреть , одни слёзы и недоразумение .
Сеня
2020-06-15 13:40:36
коммуняки уже в 91 году сша отдали. Мы сами решим без вас, пшли вон
Беня
2020-06-15 14:27:38
Опа! Сеня, ты за обнуление топишь? :)
Это и есть "рак на горе свиснул" :) Знамение :)
grisha
2020-06-15 14:00:49
Эх Сеня! Что ты можешь решить? Максимум какие трусы надеть. Остальное за тебя уже решили.
zanoza
2020-06-15 15:14:33
grisha, ++++++
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