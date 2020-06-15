КПРФ в Карелии призывает голосовать против поправок в Конституцию

КПРФ стала единственной парламентской политической силой, которая публично выступила против поправок, предполагающих "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов рассказал о том, почему необходимо участвовать в голосовании по изменению Конституции, и сказать поправкам категорическое "Нет!".

На прошлой неделе центральный комитет КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию в нынешнем виде. Этому предшествовало обсуждение позиции в региональных отделениях партии. Таким образом, КПРФ стала единственной парламентской политической силой, которая публично выступила против поправок, предполагающих "обнуление" президентских сроков Владимира Путина (то есть возможности для него еще дважды подряд баллотироваться на должность президента, если Конституцию изменят).

О том, почему коммунисты пойдут голосовать против и призывают всех своих сторонников сказать категорическое "Нет!" изменениям в Конституцию, поговорили с лидером КПРФ в Карелии, депутатом Заксобрания Евгением Ульяновым.

Интервью с Евгением Ульяновым читайте здесь.