Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:15, 20 Мая 2019
фото: @ АДВОКАТЫ В ПРОЦЕССЕ/youtube.com

Фракция КПРФ выдвинет адвоката Александра Флеганова на пост омбудсмена Карелии

Загрузка...

Фракция КПРФ в карельском парламенте намерена предложить кандидатуру Александра Флеганова на пост уполномоченного по правам человека.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в региональном отделении КПРФ.

Александру Флеганову 60 лет. С 1993 года является адвокатом, член адвокатской палаты Карелии.

Александр Флеганов известен тем, что в судах безвозмездно защищает интересы общественников. При этом, он не раз представлял КПРФ в судебных инстанциях по административным делам, когда власти пытались оказать давление на активистов партии. 

Ранее сообщалось, что действующий омбудсмен Карелии Александр Шарапов решил повторно выдвигаться на должность.

Срок его полномочий истекает 19 июня.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
13.05.2019, 15:49
Тепло не задержится в Карелии
13.05.2019, 19:40
СМИ: Алина Кабаева родила двойню
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
14.05.2019, 19:40
Киркорову и Лазареву запретили подходить к Мадонне

Аналитика

Сегодня 11:46
Обществоведение
"Государство пытается контролировать память"
Финские исследователи рассказали, как меняется память о войне.
Французский стиль – это доступно
Сегодня 09:47
Валентина Евсеева: "Власть опасается "сюрпризов" в День Республики" 3
15.05.2019 11:09
"Если будет тепло и уютно, то проблемы мы решим" 1
15.05.2019 10:36
"Продукт полицейского государства" 5
14.05.2019 16:07
Вся аналитика

Чтиво

15.05.2019 10:57
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 7
07.05.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
18.05.2019 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»