Фракция КПРФ выдвинет адвоката Александра Флеганова на пост омбудсмена Карелии

Фракция КПРФ в карельском парламенте намерена предложить кандидатуру Александра Флеганова на пост уполномоченного по правам человека.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в региональном отделении КПРФ.

Александру Флеганову 60 лет. С 1993 года является адвокатом, член адвокатской палаты Карелии.

Александр Флеганов известен тем, что в судах безвозмездно защищает интересы общественников. При этом, он не раз представлял КПРФ в судебных инстанциях по административным делам, когда власти пытались оказать давление на активистов партии.

Ранее сообщалось, что действующий омбудсмен Карелии Александр Шарапов решил повторно выдвигаться на должность.

Срок его полномочий истекает 19 июня.