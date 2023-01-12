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«Кракен»: стоит ли ждать обновленную вакцину или привиться сейчас?

Новости. Общество
20:30, 12 Января 2023
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

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Подвариант «омикрона», получивший прозвище «Кракен», признан самым заразным.

Как пишет «Российская газета», главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что происходит с «омикроном», нужно ли опасаться «Кракена» и стоит ли ждать обновленную вакцину, или привиться сейчас.

По словам медика, потенциал распространения у «Кракена» высокий. По прогнозам европейских специалистов, он может широко распространиться уже в феврале.

Что касается его свойств, отметил Чуланов, это еще один подвариант «омикрона», и, судя по первым наблюдениям, он ничем экстраординарным не грозит. У него более высокая скорость распространения, и он, по-видимому, в большей степени способен ускользать от нейтрализующей активности антител. Но особо опасным он себя не показал. 

При этом главное, что, судя по зарубежным источникам, вакцины против него все же работают, заявил специалист.

В США и Европе осенью уже ревакцинировали население обновленными вакцинами. В России пока старые препараты, сделанные еще на основе уханьского первого штамма коронавируса.

Но ждать обновленную вакцину смысла нет. Имеющаяся вакцина против COVID-19 работает, уменьшая риск заражения и тяжелого течения заболевания.

«Поэтому мой совет: ревакцинироваться доступной вакциной, и спокойно ждать появления новой для последующих ревакцинаций. До сих пор актуальной остается рекомендация делать очередную прививку каждые полгода», - подчеркнул медик.

Напомним, 12 января стало известно о том, что в россии зафиксирован первый случай заражения новым вариантом коронавируса «Кракен». Новый субвариант омикрона - XBB.1.5 «Кракен» обнаружили в Пензенской области.

Отметим, ранее сообщалось, что опасность нового штамма заключается в том, что всплеск заболеваемости совпадает с тяжелым сезоном гриппа и респираторно-синцитиального вируса.

Но существенных различий в степени тяжести между случаями, вызванными «Кракеном», и предыдущими вариантами нет.

Этот подвариант способен обойти естественный иммунитет, а также защиту, которую обеспечивают вакцины. 

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