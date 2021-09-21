Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Красиво мстить не запретишь: в Петрозаводске на автомобиле выложили прокладками слово «урод» (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
09:41, 22 Сентября 2021
фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

Новости партнеров

Жители Древлянки любуются автомобилем с «аппликацией» из прокладок.

В паблике «ДТП ПТЗ» выложили фото автомобиля «ВАЗ», обклеенного ежедневными прокладками. На капоте с помощью женских гигиенических средств выложено слово «урод». Машину авторы фото обнаружили около детского городка на Лососинском шоссе.

«Мстя моя, будет страшна!», «Оригинально», — комментируют подписчики в паблике творчество мстительницы.

Ранее автомобиль с «тюнингом» из стикеров привлек внимание жителей Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-09-22 09:58:17
Наверное так и есть ))) :)
NEZITIC
2021-09-22 09:49:54
вроде правильно припарковал, наверное, у деФчули ПМС, вот и бесится
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске

Чтиво

20.09.2021 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»