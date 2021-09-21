Красиво мстить не запретишь: в Петрозаводске на автомобиле выложили прокладками слово «урод» (ФОТОФАКТ)

Жители Древлянки любуются автомобилем с «аппликацией» из прокладок.

В паблике «ДТП ПТЗ» выложили фото автомобиля «ВАЗ», обклеенного ежедневными прокладками. На капоте с помощью женских гигиенических средств выложено слово «урод». Машину авторы фото обнаружили около детского городка на Лососинском шоссе.

«Мстя моя, будет страшна!», «Оригинально», — комментируют подписчики в паблике творчество мстительницы.

Ранее автомобиль с «тюнингом» из стикеров привлек внимание жителей Петрозаводска.