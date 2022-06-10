Кратковременные дожди и теплая погода ждут жителей Карелии в воскресенье

О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 12 июня, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура ночью +7, +12°C, местами до +4°С, днем +17, +22°С, местами до +25°С.

В Петрозаводске будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +20, +22°С. Атмосферное давление будет падать.