Кратковременные дожди обещают карельские синоптики в субботу

О погоде на 15 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет дождь, днем – без существенных осадков.



Ветер юго-западный, западный слабый.

Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +20.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами ожидаются кратковременные дожди.



Ветер юго-западный, западный слабый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +22 градусов.