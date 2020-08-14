Кратковременные дожди обещают карельские синоптики в субботу

О погоде на 15 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет дождь, днем – без существенных осадков.
Ветер юго-западный, западный слабый.
Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +20.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами ожидаются кратковременные дожди.
Ветер юго-западный, западный слабый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +22 градусов.
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