Кратковременные дожди пройдут в пятницу в районах Карелии.

О погоде на 20 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до +12, +14°С, днем будет теплее — от +17 до +19°С. Атмосферное давление будет расти.

Облачная с прояснениями погода ждет и районы Карелии. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от+10 до +15°С, при прояснениях может опуститься до +6°С, днем воздух прогреется до +16, +21°С.