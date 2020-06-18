Кратность покоса травы в местах массового отдыха петрозаводчан увеличат

Этим летом сорняковую растительность в скверах и парках карельской столицы, популярных у горожан, будут скашивать чаще, сообщили в Петросовете.

Напомним, в рамках муниципального контракта регулярный покос травы в общественных местах и на объектах благоустройства выполняют специалисты ООО "Городской комбинат благоустройства". На сегодняшний день все работы в разных районах города ведутся мобильными бригадами в соответствии с графиком, утверждённым с комитетом ЖКХ. Качество уборки регулярно контролируют специалисты администрации. По предположению спикера Петрозаводского городского Совета Геннадия Боднарука, дополнительный мониторинг выполнения всех условий контракта на своих округах осуществляет депутатский корпус.

В связи с поступающими обращениями от жителей Октябрьского проспекта депутат городского Совета от округа №2 Сергей Старшов выступил с предложением к специалистам управления благоустройства и экологии увеличить кратность покосов травы в Приозерном парке.



"Сегодня парк на набережной Варкауса становится все более популярным у горожан, в дни школьных каникул здесь любят отдыхать дети, которые проживают в данном районе. Необходимо увеличить кратность уборки травы на общественной территории, чтобы отдых ребят стал еще более безопасным и комфортным", – отметил Сергей Старшов.

По словам руководителя управления Анны Дудыриной, администрацией города принято решение поддержать предложение депутата. Кратность покоса в Приозерном парке будет увеличена до пяти раз в сезон. Также аналогичное решение принято по ряду других мест массового отдыха. График уборки зеленных газонов будет откорректирован, в том числе в парке Победы, парке 50-летия Пионерской организации и на Левашовском бульваре.