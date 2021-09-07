Кредитная СберКарта признана самой выгодной в России по версии Frank RG 

Кредитная СберКарта признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке.

Об этом говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG, проведенном в связи с запуском Сбербанком нового продукта.

По экспертной оценке, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт, предоставляя клиентам до 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание продукта полностью бесплатно.

При подготовке рейтинга специалисты Frank RG оценивали кредитные карты по таким параметрам, как стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения. Подробнее о методике и результатах исследования можно узнать здесь.

«В конце августа мы запустили новый флагманский продукт — кредитную СберКарту, в которой учли все самые популярные пожелания потребителей. Так, у карты появился длинный беспроцентный период — 120 дней, который работает максимально понятно и удобно для клиента. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё 3 месяца на то, чтобы погасить долг без процентов. Ставка для всех видов операций по карте в категории «Здоровье» и для онлайн-покупок в СберМегаМаркете рекордно низкая — 9,8%, для всех остальных операций — 17,9%, а кредитный лимит составляет до 1 млн рублей. Открыть карту можно онлайн за 2 минуты. Кроме того, клиенту не нужно ничего платить за обслуживание и смс-уведомления. Всё это делает СберКарту крайне конкурентоспособной, и мы высоко ценим её признание экспертами Frank RG», - отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Одна из целей нашей работы — дать бизнесу ориентиры, как создавать лучшие продукты для своих клиентов. По инициативе Сбербанка мы провели оценку нового карточного продукта — кредитной СберКарты. Мы подтверждаем, что команде крупнейшего банка страны удалось предложить клиентам самый выгодный кредитный продукт в сегменте карт с длительным льготным периодом», — сказал Генеральный директор аналитической и консалтинговой компании Frank R Юрий Грибанов.

Подробнее о новой кредитной СберКарте — на сайте банка.

Основные параметры Кредитной СберКарты: Обслуживание и выпуск карты бесплатно Кредитный лимит до 1 000 000 ₽ Беспроцентный период до 120 дней SMS или push-уведомления об операциях бесплатно Пополнение карты с карт других банков бесплатно в мобильном приложении СберБанка* Процентная ставка для покупок в СберМегаМаркете и категории «Здоровье»** (годовых) 9,8% Процентная ставка для прочих операций (годовых) 17,9% для новых клиентов, оформивших карту Бонусы за покупки у партнеров до 30% от суммы покупки Комиссия за выдачу наличных в любом банке 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽ Комиссия за перевод средств на дебетовую карту СберБанка 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽ Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки 300 000 ₽ Ежемесячный платёж 3% от задолженности по карте Получение отчета по карте по e-mail или в банке бесплатно Неустойка (на сумму просроченного платежа) 36% годовых *Банки-эмитенты карт могут устанавливать дополнительные комиссии и ограничения для проведения переводов с карты на карту. ** В категорию входят покупки в аптеках, оплата медицинских услуг

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк