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Новости. Экономика
12:13, 02 Сентября 2019
фото: Валерий Поташов

Кредитор "Карелэнергоресурса" отказался от иска о банкротстве компании

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Представитель ООО "Питэр Пит" не исключил нового обращения в арбитраж с заявлением о несостоятельности дочерней фирмы "Корпорации развития Карелии".

Арбитражный суд республики прекратил 2 сентября дело о банкротстве ООО "Карелэнергоресурс", которое является дочерней фирмой "Корпорации развития Карелии" и до недавнего времени считалось основной теплоснабжающей организацией региона. Такое решение суд вынес по заявлению компании "Питэр пит", которая и обратилась в арбитраж с иском о несостоятельности "Карелэнергоресурса".

Как пояснил на заседании представитель кредитора Андрей Ефимов, причиной отказа от иска стало рассмотрение кассационной жалобы на судебный вердикт по другой тяжбе ООО "Питэр Пит" с "дочкой" "Корпорации развития Карелии", также связанной с погашениями ее финансовых обязательств. Вместе с тем, Ефимов не исключил возможности нового обращения в суд с иском о банкротстве "Карелэнергоресурса".

Читайте подробнее в статье "Дело о банкротстве "Карелэнергоресурса" прекращено".

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Комментарии

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zanoza
2019-09-02 13:21:25
Хорошо "попросили", вот и отказались от иска о банкротстве :)
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