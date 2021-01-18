Кремль оценил вероятность протестов из-за ситуации с Навальным

Российские власти заявили, что не боятся массовых протестов после задержания Алексея Навального.

В Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с задержанием Алексея Навального, считают призывы к подобным протестам тревожными, это может быть поводом для анализа таких заявлений на предмет призывов к чему-то незаконному, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, не опасаются", - заявил Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Говоря о том, как в Кремле оценивают призыв Навального выходить на улицы в связи с происходящим, он отметил, что это "тревожные призывы".

"Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному", - добавил пресс-секретарь президента.

В Кремле не склонны преувеличивать популярность Алексея Навального, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не склонны преувеличивать. Мы склонны к трезвой оценке всего и вся. И я думаю, что мы уже сегодня сказали более чем достаточно по этой теме, по этому сюжету", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать популярность Навального в России и мире.

В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его задержали в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.