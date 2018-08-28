Кремль уверен в необходимости военных учений в нынешней международной ситуации

Расходы на предстоящие учения "Восток-2018" оправданы для поддержания обороноспособности РФ в нынешней международной ситуации.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Система социального обеспечения, пенсионная система - это константа государственной политики, очень важная. Но и обороноспособность страны в нынешней международной ситуации, которая зачастую бывает весьма агрессивной и недружественной к нашей стране, оправдана, необходима и безальтернативна", - заявил представитель Кремля журналистам. Таким образом он ответил на вопрос, уместны ли расходы на учения "Восток-2018" в нынешних экономических условиях.

Учения "Восток-2018" пройдут в августе-сентябре с участием сил и средств Восточного и Центрального военных округов и Северного флота. Как ранее заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, они станут беспрецедентными по масштабам.