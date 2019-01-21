Крещенские купания в Петрозаводске в следующем году будут организованы по-другому
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Замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова рассказала, что изменится при организации крещенских купаний в следующем году.
В ночь с 18 на 19 января в Петрозаводске прошли крещенские купания, которые впервые были организованы на городской набережной.
По мнению замглавы Петрозаводска Юлии Мизинковой, мероприятие было организовано "замечательно".
"Очень хорошо прошли крещенские купания, - сказала Мизинкова, - было организовано все очень замечательно в этом году. Пропуск людей проходил единично, отсев проводился в два кордона. Люди, которые были в нетрезвом виде, сразу же отправлялись обратно. Людей поили бесплатным горячим чаем".
По подсчетам чиновников, в этом году в крещенских купаниях приняли участие около трех тысяч человек, из которых лишь тысяча окунулись в прорубь, остальные пришли посмотреть.
На вопрос о длинной очереди, холодных палатках для переодевания и о планах на следующий год по подготовке к купаниям Юлия Мизинкова ответила, что место проведения мероприятия останется прежним – на набережной.
"Здесь место все одобрили, очень хорошо по сравнению с песками, сказала Мизинкова, - из-за большого количества желающих принять участие в купаниях образовалась очередь. Одна купель была. В следующем году будет организована дополнительная купель, чтобы пускать людей в два-три захода, чтобы рассортировывать очередь".
А палатка, по объяснению Юлии Мизинковой, просто остыли, потому что люди часто заходили и выходили.
"В палатках холодно было, потому что они не отапливаются, – объяснила Юлия Мизинкова, - там было накоплено тепло перед началом мероприятия, а потом люди стали заходить-выходить, и, конечно, быстро тепло улетучилось. Но всем был предложен бесплатный горячий чай, чтобы люди могли согреться".
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