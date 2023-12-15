«Крик души! Не знаю, что делать...» - жительницу Петрозаводска заливает, а коммунальщики ходят по кругу

Женщина, отчаявшись получить помощь коммунальщиков, обратилась в соцсеть, так как не знает, что делать в таких случаях.

Жительница карельской столицы рассказала в сети про свои мытарства с протекающим потолком в квартире дома № 18 по улице Ленинградской. Последствия залития и постоянной течи она сфотографировала и выложила в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Крик души! Не знаю куда обращаться и что вообще делать в таких случаях. Я живу на последнем этаже, над моей квартирой находится технический этаж, обнаружила что у меня на потолке и стенах образовалась течь, позвонила в управляющую компанию, сообщила о проблеме», — рассказала петрозаводчанка.

По словам женщины, пришли мастера, сказали, что кровля целая и что нужно вызывать сантехников. Потом пришли сантехники, сказали, что с трубами все в порядке и что нужно, чтобы пришли плотники и прочистили засор в ливневой системе. Те «пришли, вроде как что-то сделали, НО течь стало ещё сильнее, позвонила снова в управляющую компанию, сказали, вызывать аварийную службу, вызвала», — продолжила горожанка.

«Приехали быстро, сказали, течет кровля. Далее снова управляющая компания, плотники, сказали, да, действительно текла кровля, но не только кровля, но ещё и трубы… Ждите сантехников», — сообщила автор поста.

Отчаявшаяся горожанка обратилась в соцсеть. «Это замкнутый круг. Кто это все возместит? Как быть??? Что делать?» — написала женщина.