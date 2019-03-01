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Новости. Общество
19:10, 01 Марта 2019
фото: Снимок, сделанный группой Дятлова в последнем походе / wikipedia.org

Криминалисты раскрыли тайну гибели группы Дятлова

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Эксперты следственного комитета России пришли к выводу, что смерть группы туристов, возглавляемых Игорем Дятловым, "не имеет никакой скрытой подоплеки".

Причина, по которой Следственный комитет  решил тогда, четыре года назад, вспомнить о событиях 1959-го, схожа с той, что и у нынешней прокурорской проверки: обращения родственников погибших туристов, прессы и представителей общественности, пишет "Московский комсомолец".

Напомним, что в свой последний турпоход, посвященный начинавшемуся XXI съезду КПСС, Игорь Дятлов и его товарищи – студенты и выпускники Уральского политехнического института и инструктор туристической базы Семен Золотарев, всего 9 человек, – отправились в конце января 1959 года. 23 января выехали из Свердловска, 28-го начали самостоятельное движение на лыжах.

Поход должен был завершиться 12 февраля. Через неделю после того как в назначенное время группа не вышла на связь, начались поисковые работы.

25 февраля на восточном склоне горы Холатчахль была обнаружена покрытая снегом палатка группы.

По версии СК, первая группа туристов погибла у костра без одежды и припасов, не имея физических возможностей поддерживать огонь.


wikimedia.org / фото спасателя Вадима Брусницына

Еще одна группа, возглавляемая самим Дятловым, предприняла "отчаянную попытку" пройти через ураганный ветер к заваленной палатке. Третья группа искала "более надежное убежище", добралась до перешейка, который провалился под их тяжестью и оказалась "накрыта слоем промерзшего снега".

Криминалисты подчеркнули, что "сомнения" в причинах гибели группы Дятлова из-за тяжелых погодных условий стали следствием "непрофессионализма и неполноты работы по делу". Они добавили, что непрофессиональный подход к делу привел к появлению версий об "огненных шарах" и других мистических явлениях.

 

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