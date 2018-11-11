Кристина Асмус рассказала о тяжелом детстве

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Звезда "Интернов" 30-летняя Кристина Асмус находится в прекрасной форме, но все же считает, что ей нужно заняться собой.
Жена Гарика Харламова, известная актриса и мама 4-летней девочки Анастасии в детстве занималась спортивной гимнастикой, благодаря этому артистка до сих пор хорошо выглядит. По словам артистки, она давно не посещает спортивные тренировки, но из-за склонности к полноте ей приходится сидеть на "голодных диетах".
Сейчас Кристина считает, что ей необходимы физические нагрузки, однако она до сих пор не может взять абонемент в спортзал из-за того, что родители отдали ее в профессиональный спорт. Асмус рассказала, что из-за занятий спортивной гимнастикой у нее практически не было детства, пишет "Стархит".
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