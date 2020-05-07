Кроме паспорта при выходе из дома потребуются документы на жилье: советы судебных экспертов

Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян при выходе из дома во время режима самоизоляции носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.

"Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации. Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой", - говорится сообщении пресс-службы СЭП.

Какие еще документы лучше носить с собой во время эпидемии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".