Крошечные дети от 500 грамм стали рождаться в Карелии чаще в 1,5 раза

По сравнению с прошлым годом крох с экстремально низкой массой тела при рождении родилось в полтора раза больше, а их выживаемость выросла в два раза.

С начала работы Республиканского перинатального центра, который открылся в декабре прошлого года, специалисты выходили уже более 300 недоношенных малышей. Среди них – новорожденные с экстремально низкой массой тела при рождении – от 500 граммов, по сравнению с прошлым годом таких детей родилось в полтора раза больше, а их выживаемость выросла в два раза, сообщили в Минздраве Карелии.

"В настоящее время в центре под наблюдением специалистов находятся около 40 маленьких пациентов, их выхаживание требует высочайшей компетенции специалистов и применения современных неонатальных методов. Так, в этом году впервые в условиях перинатального центра заведующим отделением интенсивной терапии и реанимации новорожденных Максимом Ткачуком применен метод терапевтической гипотермии, что помогло спасти жизнь уже трем новорожденным. Безусловным достижением является то, что благодаря работе выездной неонатальной бригады, осуществляющей помощь новорожденным в районах республики, ни один из 30 детей, эвакуированных в перинатальный центр, не погиб, потому что все они получили адекватную специализированную помощь", - рассказала заместитель главного врача по неонатологии, главный неонатолог Карелии Инесса Мебелова.

В Республиканском перинатальном центре сегодня отметили Международный день недоношенных детей. На праздник были приглашены родители, бабушки и дедушки с малышами, поторопившимися появиться на свет.