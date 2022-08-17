Кроссовер встал на пути мотоциклиста в Петрозаводске – и произошло ДТП (ВИДЕО)

На улице Кирова столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

В пятницу, 19 августа, в 15.54 на улице Кирова в Петрозаводске столкнулись автомобиль Lada Vesta и мотоцикл, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Транспортные средства двигались по улице Кирова в сторону центра.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке.

Судя по видео, столкновение произошло, когда легковой автомобиль, двигаясь в правой полосе движения, совершал маневр разворота. В это же время мотоцикл двигался в прямом направлении по левой полосе движения.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.