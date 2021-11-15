Кровавой трагедией закончились дружеские посиделки на юге Карелии

В отношении 35-летнего жителя Питкяранты возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственный отдел Сортавалы возбудил уголовное дело в отношении жителя Питкяранты, подозреваемого в убийстве.

По данным следствия, 12 декабря подозреваемый в своей квартире в Питкяранте распивал спиртное с приятелем. Началась ссора, и 35-летний мужчина с ножом напал на собутыльника. От нескольких ножевых ранений тот скончался.

В настоящее время нападавший задержан. Выясняются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.