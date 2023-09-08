Крупная авария под Олонцом затруднила движение по трассе

О крупной дорожной аварии с участием пассажирского микроавтобуса в Олонецком районе рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло вечером в воскресенье, 10 сентября.

Там же очевидцы опубликовали видео, на которое попали последствия ДТП.

«Крупная авария перед Олонцом. У Новинки», — сообщили в паблике.

Также водителей предупредили о пробке, которая образовалась из-за дорожно-транспортного происшествия.