Крупная авария под Олонцом затруднила движение по трассе

На месте ДТП работают спасатели, пожарные, медики, дорожные полицейские.
О крупной дорожной аварии с участием пассажирского микроавтобуса в Олонецком районе рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ДТП произошло вечером в воскресенье, 10 сентября.
Там же очевидцы опубликовали видео, на которое попали последствия ДТП.
«Крупная авария перед Олонцом. У Новинки», — сообщили в паблике.
Также водителей предупредили о пробке, которая образовалась из-за дорожно-транспортного происшествия.
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