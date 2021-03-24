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Крупнейшая IT-компания приглашает петрозаводчан на вечерние курсы переквалификации

Новости. Экономика
12:55, 25 Марта 2021
фото: © "Неосистемы Северо-Запад ЛТД"
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Заявки принимаются до 31 марта 2021 г.

Компания "Неосистемы Северо-Запад ЛТД" объявляет набор молодых специалистов 25-33 лет с высшим образованием (экономическое, математическое, физико-техническое) на курс по переквалификации с возможностью получить работу в крупнейшей IT-компании Карелии.

Что дает переквалификация?

Возможность расширить область своего профессионального применения, в частности, в качестве бизнес-аналитика и консультанта по внедрению программных продуктов "1С:Предприятие" в компании "Неосистемы". А если Вы чувствуете в себе задатки программиста, то можно попробовать свои силы и в этой области.

Как попасть на курсы?
• Пройти регистрацию на сайте neosystems.ru
• Пройти отбор по результатам анкетирования и собеседования.
• Принять участие в розыгрыше в "ВКонтакте" и выиграть одно из трех бесплатных мест на обучение vk.com/1cptz.

Когда и как будут проходить курсы?

Занятия начинаются 5 апреля и будут проходит в течение 8 недель до 30 мая 2021г.

Обучение включает в себя занятия в формате онлайн и практические работы с куратором. Изучение материалов Вы выполняете в Ваше свободное время, занятия с кураторами проходят в вечернее время.

В июне 2021 г. предлагаем дополнительно пройти спецкурс на выбор "1С:Бухгалтерия предприятия" или "Введение в программирование в системе "1С:Предприятие".

Программа обучения

Основная программа:

1 неделя – Знакомство с компанией. Бизнес-процессы в организациях.

2 неделя – "1С:Управление торговлей 8". Первые шаги.

3 неделя – Деловые коммуникации.

4 неделя – "1С:Бухгалтерия 8". Первые шаги.

5 неделя – Каскадная модель проектирования.

6-8 недели – Работа с кураторами.

Дополнительная программа:

9-11 неделя – "1С:Бухгалтерия 8" или "Введение в программирование в системе "1С:Предприятие".

Стоимость обучения

Обучение платное – всего 2500 руб.

Это уникальное предложение: Набор аналогичных курсов стоит более 15 000 руб.

Возможность трудоустройства

Для тех, кто успешно пройдет курсы, появится возможность трудоустройства в крупнейшей IT-компании Карелии.

Компания "Неосистемы Северо-Запад ЛТД"

Сайт компании neosystems.ru

Тел. (814-2) 67-21-20

E-mail: hr@neosystems.ru

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