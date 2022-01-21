Крупнейшее предприятие Карелии массово увольняет работников за пьянку

АО «Карельский окатыш» в 2021 году уволило 29 сотрудников за то, что они находились на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Это одно из нарушений, за которое увольняют сразу. Ведь человек в таком состоянии несет огромную опасность, как для себя, так и для коллег», — говорится в сообщении.

Одним из вопиющих случаев на предприятии назвали выход в ночную смену машиниста экскаватора, который в пьяном виде разгрузил горную массу вместо кузова самосвала на его защитный козырек и несколько раз проносил наполненный многотонный ковш над кабиной грузовика.





