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Крупнейшее предприятие Петрозаводска обновляет оборудование

Новости. Экономика
07:15, 13 Августа 2021
фото: © Министерство экономического развития Карелии

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На Петрозаводскмаше монтируют новый станок для производства оборудования на строящиеся АЭС, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

В Петрозаводском филиале компании «АЭМ-технологии» приступили к монтажу нового горизонтально-расточного станка с ЧПУ (числовым программным управлением). Оборудование чешского производства было приобретено в рамках инвестиционного проекта с целью расширения и модернизации действующего производства под дорожную карту поставок оборудования для строящихся АЭС.

Горизонтально-расточной станок монтируют на участке изготовления главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) в сборочно-сварочном производстве Петрозаводскмаша. Новое технологическое оборудование станет частью технологического цикла по выпуску корпусов ГЦНА. Здесь будут выполнять механическую обработку как отдельных деталей — сфер, направляющих аппаратов, фланцев, патрубков, — так и корпусов ГЦНА в сборе.

«Размещение механообрабатывающих станков в одном пролёте — оптимальное планировочное решение участка для потока изготовления ГЦНА. Оно позволяет минимизировать перемещения за пределы одного пролёта —суммарно перемещения сокращаются в три раза, а также в целом оптимизировать логистику за счёт более компактного размещения рабочих мест», — отметил директор по операционной деятельности Петрозаводскмаша Сергей Полонянкин.

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