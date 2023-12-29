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Крупнейшие банки ужесточают условия выдачи льготной ипотеки

Новости. Экономика
09:30, 09 Января 2024
фото: © rawpixel.com / Freepik

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ВТБ вслед за «Сбером» ограничит выдачи льготной ипотеки.

Крупнейшие банки начнут выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. С 11 января такие условия будут действовать в «Сбере», а с 12-го — в ВТБ.

Об этом сообщает РБК. По сведениям федерального издания, новые условия распространяются на покупку квартир по всем льготным программам и не затрагивают кредитов на индивидуальное жилищное строительство.

«Получить информацию об аккредитации партнера клиенты могут непосредственно у застройщиков или у ипотечных менеджеров ВТБ. Если застройщик не подходит под новые требования банка, заемщик сможет оформить кредит по базовым программам», — сообщил РБК представитель банка.

В ВТБ уточнили, что клиенты, которые выйдут на сделку до 12 января, смогут заключить ее на прежних условиях. Таким образом, те физлица, которые ранее получили от банка одобрение заявки на льготную ипотеку, но не успели подписать договор до объявленной даты, могут столкнуться с повышением ставки по кредиту, если застройщик не находится в списке партнеров ВТБ.

Ставки по льготной и семейной ипотеке в ВТБ сейчас находятся на максимально допустимом уровне — 8 и 6% соответственно. Базовые ставки по рыночным программам ипотеки на новое и готовое жилье начинаются от 16,4% годовых. В Москве у ВТБ свыше 20 застройщиков-партнеров, а например, в Московской области — всего два.

В декабре кабмин существенно пересмотрел условия предоставления льготной ипотеки, которая выдается по ставке не выше 8% годовых. Минимальный первоначальный взнос по таким ссудам был повышен с 20 до 30%, а максимальная сумма кредита установлена на уровне 6 млн рублей для всех регионов России.

Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области пороговая сумма была вдвое выше, 12 млн рублей. 

ВТБ не единственный банк, который в январе сузит возможность получения льготной ипотеки. Ранее аналогичное решение принял Сбербанк. Так, с 11 января льготные кредиты на жилье он будет выдавать только клиентам, приобретающим недвижимость у застройщиков-партнеров. В «Сбере» это решение тоже связывали с изменениями параметров льготной ипотеки со стороны правительства.






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