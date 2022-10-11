Крупное промышленное предприятие на севере Карелии сократит сотрудников

По некоторым данным, сокращение на предприятии «АЕК» в Костомукше может коснуться до 75% сотрудников, пишет «РИА Новости».

Предприятие «АЕК» в Костомукше намеревается сокращать сотрудников. Такое уведомление поступило в управление труда и занятости Карелии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев.



Штат предприятия «АЕК» составляет от 700 до одной тысячи человек, сокращение может затронуть до 75% сотрудников. Таким образом, без работы могут остаться до 750 жителей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.



По словам Ермолаева, региональный Минэк с августа занимается поиском новых каналов сбыта продукции «АЕК». Кроме того, чиновники провели встречу с руководством индийской компании «Samvardhana Motherson International Ltd», которая владеет А. К. Решено создать оперативную группу по взаимодействию с российскими покупателями электрических проводов и кабелей.



«В целом собственник предприятия высказал заинтересованность в сохранении бизнеса в России», — отметил Ермолаев.



Руководству «АЕК» предложили также варианты финансовой поддержки. В частности, временное трудоустройство или бесплатное переобучение сотрудников.



Компания «АЕК» базируется в Костомукше и было крупным производителем электропроводки для грузовиков и автобусов Volvo, Skania, MAN, John Deere.



С 2003 года предприятие входило в состав финского концерна PKC GroupOY.