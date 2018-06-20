Крупные денежные гранты выдали фермерам в Карелии

Министерство сельского и рыбного хозяйство республики выделило почти 15 млн рублей на поддержку крестьянских хозяйств.

В этом году на конкурсный отбор начинающих фермеров была представлена 31 заявка из 8 районов республики (Прионежский, Муезерский, Пудожский, Сортавальский, Медвежьегорский, Лоухский, Олонецкий, Кондопожский), сообщают в Минсельхозе Карелии.

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