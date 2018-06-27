Крупные компании перечислили в бюджет Карелии 13,1 млрд рублей налогов

Крупнейшие налогоплательщики на треть увеличили налоговые перечисления в бюджет, сообщает Минфин республики.

За пять месяцев этого года поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Карелии увеличилось на 21,4% по сравнению с уровнем 2017 года. Об этом информирует сайт министерства финансов республики.

В суммарном выражении поступление налогов составило 13,1 млрд рублей. Из них 12 млрд рублей - налоговые доходы, 46% которых сформированы поступлениями организаций-налогоплательщиков, входящих в списки "ТОП-50" и "ТОП-150" крупнейших налогоплательщиков карельской экономики.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года налоговые поступления от крупнейших плательщиков выросли на 33%.

Какие семь компаний заплатили больше всего налогов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".