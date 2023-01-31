Крупный лесопильный завод в Карелии успешно справляется с кризисом

ООО «Сетлес», лесопильный завод в поселке Импилахти, готовится отметить 20-летний юбилей.

В этом году ООО «Сетлес», лесопильному заводу в поселке Импилахти Питкярантского района, исполняется 20 лет. Он был построен международным целлюлозно-бумажным концерном «Стора Энсо» и является вторым крупнейшим лесопильным заводом в Карелии. Кроме пиломатериалов завод выпускает топливные древесные гранулы и технологическую щепу для производства целлюлозы. В 2021 году ООО «Сетлес» успешно завершило реализацию инвестиционного проекта по организации лесозаготовок и переработки леса в условиях долгосрочной аренды участков леса, включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Общий объем инвестиций составил 459 млн рублей, а под реализацию проекта были выделены в аренду лесные участки в Питкярантском районе с годовой расчетной лесосекой 122,4 тыс. куб. м. Данный проект позволил модернизировать оборудование, увеличить степень автоматизации и объемы лесопиления, повысить производительность и финансовую эффективность, снизить риски в области промышленной безопасности.

В марте 2022 года европейские собственники решили уйти из России и продать активы российским топ-менеджерам. Во 2-м квартале предприятия практически не работали, решая вопросы собственности. По словам генерального директора Плохова Андрея Алексеевича, начиная с 3-го квартала, всем компаниям, объединенным в Группу Сетново, пришлось в ускоренном порядке перестраиваться, менять рынки сбыта и вводить другие стандарты качества, практически с ноля выстраивать новую клиентскую базу и транспортно-логистические цепочки.

Подробнее читайте здесь.