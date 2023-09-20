Крупный поселок в Карелии получил обновленную амбулаторию

Глава Минздрава республики рассказал о ремонте амбулатории в Прионежском районе.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения серьезный ремонт был проведен в амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка. Об этом на своей странице в соцсети написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«По программе модернизации первичного звена здравоохранения отремонтировали врачебную амбулаторию в Ладва-Ветке. Она никогда не ремонтировалась, и состояние её стало удручающим. Особенно, снаружи. На первом этапе привели в порядок фасад здания. Его покрасили, обшили цоколь, установили навес над крыльцом, покрасили пандус», — написал Михаил Охлопков.

По словам министра, серьезным изменениям подверглись и кабинеты: внутри перенесли перегородки, сделав помещения просторнее, покрасили стены, установили новое сантехническое оборудование, перенесли внутренние сети, заменили линолеум в кабинетах, установили новые светильники.

«На что особо обратили внимание — на безопасность людей. В здании установили современную автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, появилась система видеонаблюдения», — отметил Михаил Охлопков.