Крупный штраф грозит водителям, выехавшим на дорогу в Карелии без прав

Не имея водительских прав, а также опыта и навыков вождения, люди, управляющие автотранспортом, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ГИБДД отстранили в Кондопоге от управления автомобилем "ВАЗ-2115" мужчину, который не имеет права управления транспортными средствами.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Нарушитель, 49-летний кондопожанин, привлечен к ответственности: ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Также 38-летний житель Петрозаводска в Кондопоге был отстранен инспекторами ДПС от управления автомобилем Nissan Almera, мужчина не имеет права на управление транспортным средством.

Нарушителю грозит крупный штраф.