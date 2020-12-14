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Крупный штраф грозит водителям, выехавшим на дорогу в Карелии без прав

Новости. Происшествия
13:20, 15 Декабря 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Не имея водительских прав, а также опыта и навыков вождения, люди, управляющие автотранспортом, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ГИБДД отстранили в Кондопоге от управления автомобилем "ВАЗ-2115" мужчину, который не имеет права управления транспортными средствами.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Нарушитель, 49-летний кондопожанин, привлечен к ответственности: ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Также 38-летний житель Петрозаводска в Кондопоге был отстранен инспекторами ДПС от управления автомобилем Nissan Almera, мужчина не имеет права на управление транспортным средством.

Нарушителю грозит крупный штраф.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-12-15 13:47:15
А в Карелии какие-то другие ПДД? Или размер штрафа отличается?
Любой водитель без прав, на территории РФ штрафуется!
Или в Столице засел журналист-сепаратист?
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