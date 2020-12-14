Крупный штраф грозит водителям, выехавшим на дорогу в Карелии без прав

Не имея водительских прав, а также опыта и навыков вождения, люди, управляющие автотранспортом, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников движения, сообщили в ГИБДД Карелии.
Инспекторы ГИБДД отстранили в Кондопоге от управления автомобилем "ВАЗ-2115" мужчину, который не имеет права управления транспортными средствами.
Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Нарушитель, 49-летний кондопожанин, привлечен к ответственности: ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Также 38-летний житель Петрозаводска в Кондопоге был отстранен инспекторами ДПС от управления автомобилем Nissan Almera, мужчина не имеет права на управление транспортным средством.
Нарушителю грозит крупный штраф.
Комментарии