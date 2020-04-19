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Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит

Новости. Общество
10:51, 20 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Суды в Карелии признают, что просто нарушение самоизоляции не может являться угрозой для общества.

В самые первые дни общереспубликанского карантина карельские правоохранители успели выписать четыре штрафа за нарушение самоизоляции по ст.6.3 КОАП РФ. Так поступали и в других регионах. И теперь не знают, что с этими протоколами делать, пишет "МК в Карелии".

Обстоятельства карельских "инцидентов" были примерно одинаковы: люди просто шли по улице, к ним подошли полицейские и составили протоколы "за то, что дома не сидели". Санкция – минимум 15 тысяч рублей.

Но дело в том, что ст.6.3 КОАП РФ подразумевает нечто совершенно иное. Ее фабула - нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причем в части 2-й, по которой и составляют протоколы, речь идет именно о периоде режима ЧС или "при угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина".

Подробнее читайте в материале "МК в Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-04-20 12:21:22
Ну хоть в судах у нас пока судьи адекватные, это радует!
Андрей Дубенский
2020-04-20 11:51:49
Маленькая радость-то. А новопридуманная статья КоАП? Не 15, но тыщу одно слупят - если поймают. Родина всегда дырочку найдет, куда влезть и чего прихватить...
бюджет
2020-04-20 11:49:36
Надо требовать выплату морального вреда, упущенной выгоды, и далее, далее!
German
2020-04-20 11:14:18
Суды оказались на стороне закона . А полицию опять подставили их начальники , с подачи региональной власти . Пора бы уже Прокурору и СК вмешиваться в ситуацию с этой лже-пандемией и привлекать к уголовной ответственности чиновников и СМИ за разжигание эпидемии психоза и страха у населения, а также за нанесение ущерба экономике региона .
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