Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит

Суды в Карелии признают, что просто нарушение самоизоляции не может являться угрозой для общества.

В самые первые дни общереспубликанского карантина карельские правоохранители успели выписать четыре штрафа за нарушение самоизоляции по ст.6.3 КОАП РФ. Так поступали и в других регионах. И теперь не знают, что с этими протоколами делать, пишет "МК в Карелии".

Обстоятельства карельских "инцидентов" были примерно одинаковы: люди просто шли по улице, к ним подошли полицейские и составили протоколы "за то, что дома не сидели". Санкция – минимум 15 тысяч рублей.

Но дело в том, что ст.6.3 КОАП РФ подразумевает нечто совершенно иное. Ее фабула - нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причем в части 2-й, по которой и составляют протоколы, речь идет именно о периоде режима ЧС или "при угрозе распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина".

Подробнее читайте в материале "МК в Карелии".