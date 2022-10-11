Крылатый обитатель бункера в Карелии ушел в спячку (ФОТОФАКТ)

Летучая мышь в бункере на Линии U в Питкяранте впала в зимнюю спячку.

Создатели туристического маршрута «Гранитные тропы Линии U» в Питкяранте обнаружили во время экскурсии спящую летучую мышь.

«Ну вот, теперь точно зима!!! В бункер на Линии U, на зимнюю спячку, вернулся или вернулась Улинь! Сегодня была обнаружена, мирно спящей под потолком, во время экскурсии. Из года в год, в начале ноября Улинька занимает свою резиденцию и спокойно дрыхнет до весны. Имя своё получила по U линии», - пишут в паблике проекта «Гранитные тропы Линии U».