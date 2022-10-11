Выставленный на продажу розовый бункер в Петрозаводске подорожал за выходные на 5 млн рублей

Розовый бункер в расширенном центре столицы Карелии первоначально выставили на продажу за 15 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Правды продают собственный бункер. Объявление о продаже разместили на «Авито».

Общая площадь полноценного бомбоубежища составляет 87,3 м². В бункере располагаются два складских помещения, четыре кабинета и небольшая гардеробная. В помещении сделан дорогой дизайнерский ремонт (глянцевые потолки, винтажные люстры, дорогая мебель, зеркала).

Первоначально бункер предлагали купить за 15 млн рублей, такая цена значилась в объявлении еще 5 ноября, а сегодня стоимость убежища возросла до 20 млн рублей, сразу на 5 миллионов.