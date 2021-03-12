"Крымская весна" придет в школы Петрозаводска

В День воссоединения Крыма с Россией образовательные организации проведут классные часы и тематические уроки, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 18 марта уроки истории во всех образовательных организациях республики будут посвящены темам "Крым в древности. Памятники археологии", "Крым в Российской истории", "Крым в русской литературе", "Крым полиэтнический и многоконфессиональный", "Русский язык в Крыму".

В каждой школе Карелии состоятся классные часы "Россия и Крым – Мы вместе", "День воссоединения Крыма с Россией", "Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны", "Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации", "Объединение Крымской Республики".

В библиотеках образовательных организаций пройдут книжные тематические выставки "Крым и Севастополь", "Крым и Россия", "История Крыма".

Ранее сообщалось, что в честь "Крымской весны" площадь Кирова в Петрозаводске временно превратят в торговую, а кафе будут подавать тематические блюда…