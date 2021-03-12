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"Крымская весна" придет в школы Петрозаводска

Новости. Общество
11:17, 13 Марта 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В День воссоединения Крыма с Россией образовательные организации проведут классные часы и тематические уроки, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 18 марта уроки истории во всех образовательных организациях республики будут посвящены темам "Крым в древности. Памятники археологии", "Крым в Российской истории", "Крым в русской литературе", "Крым полиэтнический и многоконфессиональный", "Русский язык в Крыму".

В каждой школе Карелии состоятся классные часы "Россия и Крым – Мы вместе", "День воссоединения Крыма с Россией", "Оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны", "Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации", "Объединение Крымской Республики".

В библиотеках образовательных организаций пройдут книжные тематические выставки "Крым и Севастополь", "Крым и Россия", "История Крыма".

Ранее сообщалось, что в честь "Крымской весны" площадь Кирова в Петрозаводске временно превратят в торговую, а кафе будут подавать тематические блюда…

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-13 11:40:18
Модератор, зачем стер, что Крым наш ? Ты навальненок ? Исполняй свою работу как положено, а не как тебе хочется.
театральный критик
2021-03-13 11:29:27
Отлично. Это будет способствовать идейно-нравственному, правовому и патриотическому воспитанию молодежи.
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