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Новости. Общество
14:32, 23 Февраля 2018

Крымские курорты снизят цены на отдых

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В Крыму в нынешнем курортном сезоне ожидается снижение цен на отдых.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

"В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет сто процентов, а вот снижение возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас", — сказал Волченко.

Министр подчеркнул, что сельскохозяйственный комплекс республики уже подготовил системное предложение по поставкам всех групп товаров напрямую туда, где отдыхают туристы.

"Они готовы закрыть все группы товаров. Это позволит соединить между собой фермеров-производителей, которые готовы в том числе взять на себя логистические затраты, и базы размещения, санатории, отели, пансионаты. Поставки будут вестись напрямую, без посредников, а в последующем будут созданы логистические центры. Это конкретный шаг на удешевление стоимости отдыха", — подчеркнул Волченко.

Кроме того, по словам министра, в курортных регионах начат процесс урегулирования стоимости аренды земли в сторону снижения арендной ставки, что также скажется на ценах на отдых.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-02-23 18:38:40
Мне ваш Крым даром не нужен!
sherhan2
2018-02-23 17:06:18
Чтобы подиареить-нам далеко ходить не надо.Благо вотчина Талви Укко можно сказать,в двух шагах! :)
sherhan2
2018-02-23 16:04:29
Хорошая попытка, Волченко. Но нет,спасибо! :)
Лёнчик
2018-02-23 15:12:29
Нет сервиса,потому люди не едут в Крым,кругом обдираловка да надуваловка,даже Турция на голову выше.....
Гость
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