Крысы-эквилибристы гуляют по проводам между домами в райцентре Карелии (ВИДЕО)

В Пудоже крысы освоили «подвесную дорогу» между многоэтажками

В паблике «Подслушано в Пудоже» опубликовали видео с крысой-эквилибристкой. Бесстрашный грызун по проводам добралась с крыши одного дома до другой многоэтажки.

«Теперь нужно ходить и поглядывать вверх, чтобы на голову ничего не прилетело», - комментируют видео подписчики.

«Видимо, на Красной и Садовой мусорные контейнера и прилегающую территорию вычистили , даже крысам дурно стало от голода», - пишут в паблике.